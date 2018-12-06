Украина подготовила проект резолюции о милитаризации Крыма с учетом агрессии РФ в Керченском проливе, которую 17 декабря рассмотрит Генеральная ассамблея ООН.

Об этом заявил на брифинге в Нью-Йорке постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

По его словам, действия РФ создают угрозу для безопасности всех стран Черноморского региона, поэтому “твердость международного ответа должна быть адекватной угрозам, порождаемым российской агрессией”, передает УНИАН.

– Для достижения этой цели Украина вместе с 29 соавторами направили для рассмотрения Генеральной ассамблеей ООН 17 декабря проект резолюции под названием Проблема милитаризации Автономной республики Крым и города Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей, – уточнил Ельченко.

Он отметил, что голосование за проект резолюции предварительно запланировано на 17 декабря в 17.00 по киевскому времени.

Украинский дипломат также сообщил, что главная цель резолюции – призыв к России вывести войска из Крыма, прекратить оккупацию украинской территории, “прекратить преследование коммерческих судов, а также ограничивать международное судоходство в Черном и Азовском морях”.

Соавторами этого проекта резолюции выступили представители еще 12 стран-членов ООН – США, Великобритании, Литвы, Швеции, Германии, Эстонии, Хорватии, Нидерландов, Польши, Грузии, Латвии и Канады.

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Факты ICTV писали, что из-за агрессивных действий России Украина может разорвать Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

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