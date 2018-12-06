Генштаб ВСУ планирует повысить денежное обеспечение резервистам до уровня обеспечения контрактников.

Начальник отдела внедрения службы в резерве мобилизационного управления Главного управления персонала Генштаба ВСУ Михаил Щербина заявил, что резервистам хотят увеличить денежное обеспечение и вывести его на уровень контрактников, передает Украинский милитаристский портал.

Законопроект №9703 предусматривает, что во время сборов резервистов будет выплачиваться денежное обеспечение на уровне военных, служащих по контракту.

Кроме того, закон дает возможность резервистам получить преимущественное право для приема на госслужбу, а также выход на досрочную пенсию.

Читайте: Порошенко показал учения десантно-штурмовых войск ВСУ

Сегодня для резервистов предусмотрена выплата в 2,6 тыс. – 3,5 тыс. грн, которая осуществляется сразу по окончании собрания и зависит от воинского звания.

К слову, предприятия военно-промышленного комплекса Украины передали ВСУ новую военную технику.