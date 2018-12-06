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Факти / Україна / Ілларіонов: Агресія РФ на Азові та анексія Криму – рівнозначні злочини/

Илларионов: Агрессия РФ на Азове и аннексия Крыма – равнозначные преступления

Захват украинских кораблей является попыткой России аннексировать Керченский пролив. Это преступление равноценно оккупации Крыма.

Так экс-советник Владимира Путина, старший научный сотрудник института Cato в Вашингтоне Андрей Илларионов прокомментировал ситуацию в Керченском проливе, сообщает Укринформ.

– Односторонняя аннексия Керченского пролива является таким же серьезным преступлением, как и аннексия Крыма в 2014 году, – считает он.

Именно поэтому, по его мнению, нельзя преуменьшать значение этого инцидента, как это было в начале с аннексией Крыма.

ЧитайтеАгрессия России в Керченском проливе

Генеральная прокуратура Украины обнародовала полную реконструкцию событий в Керченском проливе 25 ноября.

Факты ICTV писали, что из-за агрессивных действий России Украина может разорвать Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

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