Захват украинских кораблей является попыткой России аннексировать Керченский пролив. Это преступление равноценно оккупации Крыма.

Так экс-советник Владимира Путина, старший научный сотрудник института Cato в Вашингтоне Андрей Илларионов прокомментировал ситуацию в Керченском проливе, сообщает Укринформ.

– Односторонняя аннексия Керченского пролива является таким же серьезным преступлением, как и аннексия Крыма в 2014 году, – считает он.

Именно поэтому, по его мнению, нельзя преуменьшать значение этого инцидента, как это было в начале с аннексией Крыма.

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Генеральная прокуратура Украины обнародовала полную реконструкцию событий в Керченском проливе 25 ноября.

Факты ICTV писали, что из-за агрессивных действий России Украина может разорвать Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.