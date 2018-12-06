Укрзализныця назначила 30 дополнительных пар поездов на зимние праздники.

Укрзализныця назначила дополнительные поезда на зимние праздники, сообщил начальник департамента пассажирских перевозок Укрзализныци Александр Красноштан, пишет Громадське.

По его словам, количество пассажиров выросло на 7% по сравнению с прошлым годом.

Несмотря на спрос, количество поездов не увеличивается.

– Мы вводим так называемые оборотные поезда. То есть, поезд вместо перестоя в депо, он делает дополнительный рейс и дополнительно перевозит пассажиров, — сказал он.

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Красноштан отметил, что Укрзализныця не открывала продажу билетов после 20 декабря из-за запуска экспресса Киев – аэропорт Борисполь.

– Мы не могли открыть продажу, поскольку пока мы не знаем окончательный график движения поездов. Потому что мы указываем время отправления и, если в результате корректировки времени, например, он изменится раньше, люди, которые покупают билеты, просто не успеют, – рассказал он.

К слову, сегодня кассы вокзала станции Киев-Пассажирский будут работать до полуночи.

Напомним, 4 декабря в сервисе продажи билетов Укрзализныци произошел сбой, из-за которого многие пользователи не получили документы для проезда после оплаты.

Фото: Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia/Facebook.