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Факти / Україна / Катастрофа МН17: Рада продовжила угоду з Нідерландами/

Катастрофа МН17: Рада продлила соглашение с Нидерландами

Верховная Рада приняла закон, который продлевает действие соглашения с Нидерландами о Международной миссии защиты расследования катастрофы МН17.

За соответствующий закон № 0204 проголосовало 228 депутатов.

Действие соглашения о Международной миссии защиты расследование с Нидерландами продолжено до 1 августа 2019 года.

Напомним, 17 июля 2014 года Boeing 777, выполнявший рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, упал на Донбассе. Погибли все 298 человек.

Эксперты установили, что пассажирский самолет сбили из установки Бук, привезенной боевикам из России. РФ свою причастность отрицает.

Фото: УНИАН.

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