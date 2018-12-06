В Кременце Тернопольской области водитель маршрутки отменил рейс и отвез пассажира с признаками инсульта в больницу.

Водитель увидел у мужчины признаки инсульта и немедленно отвез его в больницу, пишут Факты.

– Вижу, что ему руку отнимает, что-то хотел мне сказать — вижу, речь не получается, не может говорить уже. И каждый раз — все хуже, хуже, — рассказал водитель маршрутки Александр Иваськевич.

Это спасло мужчину от тяжелых последствий инсульта: лицо пришло в нормальное состояние, нет паралича ног и рук. Сейчас он находится в стабильном состоянии.

Маршрутка была переполнена людьми, однако возможность заработка не остановила водителя и он сошел с рейса.

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К слову, 18-летний американец Далтон Шаффер (Dalton Shaffer) отвез пиццу в соседний штат на расстояние 362 км, чтобы исполнить желание больного раком клиента.