В одной из многоэтажек Днепра родители избивали 8-месячного ребенка и морили его голодом.

В Днепре в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что один из соседей многоэтажного дома избивает своего ребенка, а мать не в состоянии нормально ухаживать за сыном, кормить его, сообщает 34 телеканал.

Также соседи рассказывали о том, что 27-летний отец пьет. 8-месячный ребенок постоянно плачет, а мужчина просто кричит на него или же включает музыку, чтобы не слышать криков сына.

Когда полицейские прибыли в квартиру, они обнаружили пьяного отца и плачущего ребенка, у которого была травмирована нога.

Ребенку сразу же вызвали скорую, врачи которой после госпитализации подтвердили, что малышу 2 недели назад сломали кости.

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Мать мальчика не смогла объяснить, откуда у того настолько серьезные травмы.

По факту избиения ребенка открыли уголовное производство и отвечать за такое отношение к сыну придется как отцу, так и матери.

К слову, в Харькове один из посетителей отказался оплачивать товар в супермаркете и атаковал ножом охранника.