Объединительный собор, который состоится 15 декабря, может длиться несколько дней.

Заместитель главы Администрации президента Ростислав Павленко заявил, что Объединительный собор могут завершить за несколько часов, а может он затянется на несколько дней, передает Украинская правда.

По его словам, в Администрации ожидают оптимистичного сценария, однако все зависит от архиереев.

Во время Объединительного собора будет принят устав единой украинской церкви, избран ее Предстоятель и именно он получит Томос об автокефалии.

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Сейчас представители украинских церквей заняты подготовкой своих предложений по уставу единой УПЦ.

Павленко добавил, что во время Объединительного собора роль всех архиереев будет одинаковой. Это касается и архиереев УПЦ МП.

– Их роль будет такая же, как архиереев других украинских православных церквей. Это участие в Соборе, как равноправных участников, сооснователей новой, независимой, единой церкви, – сказал заместитель главы Администрации президента.