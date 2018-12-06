В Люксембурге отменят плату за проезд в поездах, трамваях и автобусах. И это радостное событие произойдет летом 2019 года.

Решение отменить плату в общественном транспорте было принято после смены правительства. 5 декабря к власти пришла премьер-министр Ксавье Беттель. Вопрос об отмене платы за проезд в вагонах поездов первого и второго класс пока не решен.

Среди других реформ правительства – легализация рекреационного употребления марихуаны и введение двух новых государственных праздников, пишет The Guardian.

Читайте: Джек-пот! Сколько миллионов заработало метро Киева перед подорожанием проезда

К слову, в Украине проезд в общественном транспорте с каждым годом становится все дороже. В этом году было несколько повышений, которые коснулись метро, трамваев, троллейбусов Киева, а также маршруток и автобусов столицы и транспорта в Запорожье, Одессе и других городах.