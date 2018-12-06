В выходные атмосферный фронт принесет в Украину снегопады и потепление.
Прогноз погоды на выходные 8 и 9 декабря публикует Укргидрометцентр.
В субботу, 8 декабря, ожидается мокрый снег с дождем почти на всей территории Украины.
Лишь на востоке, а также некоторых областях на юге и в центре без осадков.
Теплее всего будет в западных и южных регионах – днем здесь до +5, хотя ночью местами до 7 градусов мороза.
На остальной территории днем от -1 до +1, а в Полтавской области ночью до -10.
В Киеве мокрый снег с дождем, ночью -4 -6, а днем около нуля градусов.
В воскресенье, 9 декабря, зона осадков оставит только запад Украины, в целом их интенсивность уменьшится.
Потепление почувствуют жители всех регионов, средняя температура днем +3, ночью будет небольшой мороз.
В столице дождь, ночью -1 -3, днем 1-3 градуса тепла.
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К слову, синоптики прогнозируют, что погода на Новый год будет холодной.