Верховная Рада приняла законопроект, который расширяет список воинов, которые могут получить статус участника боевых действий.

Народные депутаты проголосовали в первом чтении и в целом за законопроект №8519, который дает возможность предоставить статус участника боевых действий воинам армий, сражавшихся за независимость Украины в ХХ ст.

В поддержку закона высказались 236 народных депутатов.

Теперь участниками боевых действий признаются воины Украинской повстанческой армии, которые сражались против немецко-фашистских захватчиков в период с 1941 по 1944 года.

Однако это действительно только в том случае, если указанные воины не совершали преступлений против мира и человечества.

Читайте: День Вооруженных сил Украины: в топ-30 армий мира за 4 года

После того, как изменения вступят в силу, участниками боевых действий признают и воинов Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) Полесская Сечь, подразделений Организации украинских националистов, УНРА.

Действия закона начнется спустя три месяца после публикации.



К слову, президент Украины Петр Порошенко заявил, что США предоставят военную поддержку Украине.