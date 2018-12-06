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Факти / Україна / Воїнам УПА і УНРА надали статус учасників бойових дій/

Воинам УПА и УНРА предоставили статус участников боевых действий

Верховная Рада приняла законопроект, который расширяет список воинов, которые могут получить статус участника боевых действий.

Народные депутаты проголосовали в первом чтении и в целом за законопроект №8519, который дает возможность предоставить статус участника боевых действий воинам армий, сражавшихся за независимость Украины в ХХ ст.

В поддержку закона высказались 236 народных депутатов.

Теперь участниками боевых действий признаются воины Украинской повстанческой армии, которые сражались против немецко-фашистских захватчиков в период с 1941 по 1944 года.

Однако это действительно только в том случае, если указанные воины не совершали преступлений против мира и человечества.

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После того, как изменения вступят в силу, участниками боевых действий признают и воинов Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) Полесская Сечь, подразделений Организации украинских националистов, УНРА.

Действия закона начнется спустя три месяца после публикации.

К слову, президент Украины Петр Порошенко заявил, что США предоставят военную поддержку Украине.

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