В Симферополе суд оккупантов бросил за решетку на 5 суток крымского адвоката Эмиля Курбединова.

Преступный суд оккупированного Симферополя позволил арестовать адвоката Эмиля Курбединова, который занимается защитой политических заключенных из числа крымских татар и украинцев. По решению “суда”, защитник проведет за решеткой 5 суток якобы за посты в Facebook, пишет Крим.Реаліі.

Курбединова схватили 6 декабря и в этот же день вечером посадили на скамью подсудимых. Для ареста крымского адвоката придумали обвинения в экстремизме, которые он категорически отвергает.

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Защитник считает, что оккупанты взялись за него из-за его борьбы за политзаключенных России, в том числе украинского военного моряка Богдана Небылицы.

МИД Украины выразило решительный протест в связи с незаконным решением российского оккупационного “суда” в Симферополе арестовать Курбединова.

Напомним, политзаключенного Евгения Панова этапировали из Москвы в СИЗО Симферополя.

Фото: trust.ua