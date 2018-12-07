Украинские моряки не открывали огонь во время агрессии РФ, поскольку это дало бы повод для полномасштабной войны против Украины.

Министр обороны Степан Полторак заявил, что украинские моряки не ответили огнем на вооруженную провокацию РФ в Керченском проливе, поскольку подобные действия могли бы послужить поводом для начала полномасштабной войны против Украины, передает Прямой.

По его словам, провокационный характер действий России наблюдался в переговорах, которые перехватила Украина.

От полномасштабной агрессии нашу страну спасла только выдержка украинских моряков.

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Полторак добавил что Украина не откажется от использования Керченского пролива в связи с агрессией РФ.

– Мы не откажемся от нашего права проходить через Керченский пролив и от нашего права присутствовать в Азовском море, – сказал министр обороны.

Если Украина покинет Азовское море, то это будет означать, что РФ оккупировала еще одну территорию.

К слову, Литва готова наложить санкции на ответственных за агрессивные действия России в Керченском проливе.