PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Агрессия РФ на Азове: почему украинские моряки не открыли огонь/

Агрессия РФ на Азове: почему украинские моряки не открыли огонь

Украинские моряки не открывали огонь во время агрессии РФ, поскольку это дало бы повод для полномасштабной войны против Украины.

Министр обороны Степан Полторак заявил, что украинские моряки не ответили огнем на вооруженную провокацию РФ в Керченском проливе, поскольку подобные действия могли бы послужить поводом для начала полномасштабной войны против Украины, передает Прямой.

По его словам, провокационный характер действий России наблюдался в переговорах, которые перехватила Украина.

От полномасштабной агрессии нашу страну спасла только выдержка украинских моряков.

Читайте: Предупреждение для РФ: над Украиной заметили авиацию США

Полторак добавил что Украина не откажется от использования Керченского пролива в связи с агрессией РФ.

– Мы не откажемся от нашего права проходить через Керченский пролив и от нашего права присутствовать в Азовском море, – сказал министр обороны.

Если Украина покинет Азовское море, то это будет означать, что РФ оккупировала еще одну территорию.

К слову, Литва готова наложить санкции на ответственных за агрессивные действия России в Керченском проливе.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Россия может напасть на страны Балтии, защищая Северный поток – Порошенко
В Германии предложили направить миссию ОБСЕ в Азовское море
Сотрудничество в Азовском море: Украина может разорвать договор с РФ
Продление военного положения зависит от действий РФ – Полторак
Мобилизации в Украине нет, на сборы пришли в разы больше людей – Полторак
Россия готовится к атаке, а Украина заручилась поддержкой: что известно о ситуации в Азовском море
Россия частично остановила блокаду портов Украины – Омелян
НАТО подготовит единый ответ на эскалацию в Азовском море
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка