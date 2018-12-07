PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / Атака на Азові. Литва першою запровадила санкції проти РФ/

Атака на Азове. Литва первой ввела санкции против РФ

Литва первой в мире ввела национальные санкции против России после агрессии против Украины в Керченском проливе.

О введении санкций против РФ заявила президент Литовской Республики Даля Грибаускайте на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

По ее словам, пока ни одна международная организация не приняли никаких санкций против России из-за атаки на Азове.

– Однако мы приняли свои национальные санкции в знак протеста против атаки в Керченском проливе, – цитирует Грибаускайте Укринформ.

Она также отметила, что после этого литовские чиновники начали получать угрозы от России, в частности, министр иностранных дел.

– Но мы знаем, что это ожидаемая реакция, потому что быть открытыми в этом мире, наверное, еще важнее, чем военная поддержка, – добавила она.

Порошенко поблагодарил Литву за национальные санкции против участников агрессивных действий на Азове и призвал международных партнеров брать с нее пример.

Читайте: Ситуация в Азовском море – реакция мира

Ранее Литва анонсировала наложение индивидуальных санкций на ответственных за акт агрессии в Керченском проливе и в Черном море.

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Суд в Гааге назвал аннексию Крыма международным вооруженным конфликтом
Пока Запад говорит, Путин действует. Пришло время ответить – Порошенко
Россия не предоставила никаких доказательств провокаций Украиной на Азове – Порошенко
Более 140 судов. РФ блокирует проход кораблей через Керченский пролив
Россия может напасть на страны Балтии, защищая Северный поток – Порошенко
В Германии предложили направить миссию ОБСЕ в Азовское море
Тяжелые ранения ног и ампутация пальцев – состояние моряков в СИЗО Москвы
Литва вводит санкции против России за агрессию в Керченском проливе
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка