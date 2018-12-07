Литва первой в мире ввела национальные санкции против России после агрессии против Украины в Керченском проливе.

О введении санкций против РФ заявила президент Литовской Республики Даля Грибаускайте на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

По ее словам, пока ни одна международная организация не приняли никаких санкций против России из-за атаки на Азове.

– Однако мы приняли свои национальные санкции в знак протеста против атаки в Керченском проливе, – цитирует Грибаускайте Укринформ.

Она также отметила, что после этого литовские чиновники начали получать угрозы от России, в частности, министр иностранных дел.

– Но мы знаем, что это ожидаемая реакция, потому что быть открытыми в этом мире, наверное, еще важнее, чем военная поддержка, – добавила она.

Порошенко поблагодарил Литву за национальные санкции против участников агрессивных действий на Азове и призвал международных партнеров брать с нее пример.

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Ранее Литва анонсировала наложение индивидуальных санкций на ответственных за акт агрессии в Керченском проливе и в Черном море.

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