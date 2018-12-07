Президент Петр Порошенко заявил, что не смотря на постоянные заявления о провокациях Украины в Азовском море, Россия не предоставила никаких доказательств.

Президент Петр Порошенко заявил, что Россия не предоставила никаких доказательств украинских “провокаций” в Азовском море, хотя все время о них заявляет, сообщается на странице Порошенко в Facebook.

По его словам, после событий в Керченском проливе прошло уже почти две недели, но никаких доказательств так называемых “провокаций” нет.

– Россия не представила ни единого доказательства, ни на уровне командующего ВМФ, ни на уровне президента во время встречи G20. Это говорит только о том, что у них нет никаких доказательств, которые бы могли оправдать их агрессию, – сказал Порошенко.

Он добавил, что Россия пыталась спровоцировать украинских моряков, чтобы начать масштабную наземную операцию.

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Президент также сказал, что Украина ожидает того, что кроме Литвы, санкции введут и другие европейские партнеры.

К слову, из-за того, что Россия продолжает блокировать Керченский пролив, там скопилось 140 судов.