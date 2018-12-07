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Факти / Україна / Ще одна область оголосила мораторій на російські пісні й фільми/

Еще одна область объявила мораторий на российские песни и фильмы

В Ивано-Франковской области гражданам рекомендовали отказаться от использования русскоязычного культурного продукта.

За мораторий о запрете русскоязычного культурного продукта проголосовали депутаты Ивано-Франковского облсовета.

Проект, который носит рекомендательный характер, был внесен депутатом Игорем Дебенко, пишет Курс.

По его словам, депутаты голосованием “показали свою позицию” и попросили граждан не продвигать продукт, который производится в стране-агрессоре.

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Это, по словам депутата, касается музыки, песен или фильмов, которые создают граждане или фирмы из РФ.

Напомним, ранее мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта ввели во Львовской области.

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