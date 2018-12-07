В Ивано-Франковской области гражданам рекомендовали отказаться от использования русскоязычного культурного продукта.

За мораторий о запрете русскоязычного культурного продукта проголосовали депутаты Ивано-Франковского облсовета.

Проект, который носит рекомендательный характер, был внесен депутатом Игорем Дебенко, пишет Курс.

По его словам, депутаты голосованием “показали свою позицию” и попросили граждан не продвигать продукт, который производится в стране-агрессоре.

Читайте: Суд в Гааге назвал аннексию Крыма международным вооруженным конфликтом

Это, по словам депутата, касается музыки, песен или фильмов, которые создают граждане или фирмы из РФ.

Напомним, ранее мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта ввели во Львовской области.