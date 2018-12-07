Филиал Укрзализныця – Юго-Западная железная дорога – по результатам тендера, проведенного через систему электронных госзакупок Prozorro, намерена закупить оружие и боеприпасы к нему на общую сумму 2 млн 615 тыс. 802 грн.

Об этом сообщается на сайте Prozorro.

Речь идет о продукции научно-производственного объединения Форт МВД Украины:

пистолет Форт-21.03, в комплекте патроны калибра 9х19 Luger – 63 штуки;

пистолет Форт-19, в комплекте патроны калибра 9х19 Luger – 109 штук;

пистолет Форт-9, в комплекте патроны 9х17 – 500 штук;

штурмовая винтовка Форт-229, в комплекте патроны 7.62х51 – 232 штуки;

пистолет-пулемет Форт-224 калибра 9х19 Luger с глушителем, в комплекте патроны калибра 9х19 Luger – 845 штук;

пистолет-пулемет Форт – 224 калибра 9х19 Luger без глушителя, в комплекте патроны 9х19 Luger – 1000 штук.

Оружие будет предназначаться для Службы военизированной охраны (НОР-1).

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Напомним, из-за введения военного положения в аэропортах и на железнодорожных вокзалах усилены меры безопасности.

Фото: fort.vn.ua