У военнопленных украинских моряков, которые находятся в московском СИЗО, тяжелые ранения ног и ампутация пальцев руки.

Об этом заявила советник командующего ВМС Виктория Христенко, передает Прямой.

– Ни видео, ни подтверждения о характере ранений официально не получили наши консулы, кроме того, что будто бы раненых посетила омбудсмен Москвы. У одного из парней тяжелое ранение ног, то, что он передвигается с костылями – ни о чем нам не говорит, мы не видим его ранений и какую ему сделали операцию в изоляторе. У одного из парней травматическая ампутация пальцев кисти, – заявила Христенко.

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Также она добавила, что эту информацию удалось получить от волонтеров, которые помогали морякам во время пребывания в Симферопольском СИЗО.

Ранее российский омбудсмен рассказала о состоянии украинских моряков, которые находятся в московских СИЗО Матросская тишина и Лефортово.