Исследование Актуальные настроения граждан Украины, которое проводилось фондом Украинская политика, ярко демонстрирует интересные факты и тенденции, которые сложились в представлении украинского общества относительно насущных тем, которые его беспокоят в свете последних политических событий.

Об этом сообщает Информатор.

В частности, в социологии говорится, что если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то возможные результаты отличались бы от тех, о которых говорили ранее.

Основной переменной стала борьба за вторую и третью ступени президентской гонки. Третье место занял бы лидер Радикальной Партии Олег Ляшко, рейтинг которого уверенно растет. Согласно результатам исследования, он почти достиг второй отметки, получив 8,5%, что всего на несколько десятых меньше, чем у действующего президента Петра Порошенко, 8,9% соответственно. Это можно назвать самым большим прорывом, который произошел за последнее время в действующей системе координат будущих президентских выборов.

За первое место, а именно Юлию Тимшенко, отдали бы свои голоса 10,3% респондентов, что нельзя назвать большим отрывом от преследователей. В свою очередь, на четвертое место опустился комик Владомир Зеленский, с результатом – 7,4%.

Изменения по другим кандидатурам незначительные, кроме ситуации вокруг Святослава Вакарчука, которому прочили триумфальное участие в избирательной компании, а сейчас за него отдали бы свои голоса 3,9%/4,0% избирателей.

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Также в аналитическом докладе отмечается, что прогнозы скептиков относительно потенциальной явки на президентских выборах не оправдываются. 48,8% респондентов отметили, что точно будут принимать участие в выборах, 20,9% – скорее всего примут участие.

В документе отмечается, что такой показатель активности значительно выше среднеевропейского уровня, что позволяет говорить о большом желании украинских граждан достичь политических изменений в обществе.

Всеукраинское социологическое исследование, выборка – 4512 респондентов в возрасте от 18 лет. Исследование проводилось в 16 областных центрах, 4 больших городах, 14 городках, 17 поселках и 26 сельских населенных пунктах во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма. Погрешность по выборке составляет 2,5%.

Ранее Петр Порошенко, занимал 4 место в рейтинге электоральных настроений.