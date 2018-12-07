PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / Зірвали червону стрічку до відкриття: пенсіонерки увірвалися в АТБ за знижками/

Сорвали красную ленту до открытия: пенсионерки ворвались в АТБ за скидками

На днях в Николаеве проходило открытие супермаркета АТБ, которое сопровождалось концертом. Люди, не дожидаясь окончания, сорвали красную ленту и ворвались в магазин.

Люди сорвали красную ленту и ворвались в АТБ, сообщают местные СМИ, публикуя соответствующее видео.

Новый супермаркет находится на пересечении улицы 3-я Слободская и проспекта Центрального. Ранее он был закрыт на ремонт. Спустя два месяца владельцы решили устроить праздничное открытие с красной лентой и концертом.

Читайте: Россияне устроили жуткую давку на открытии McDonald’s в Барнауле

Людей на открытие пришло много – в основном пожилые женщины. В конце мероприятия они встали толпой ко входу и прижались к красной ленте, которую должны были торжественно разрезать.

Одна из пенсионерок оторвала ленту и намотала себе на кулак, другие женщины пролазили под лентой и, не дожидаясь последних слов ведущего, побежали ко входу, создавая сильную давку у дверей.

Сначала они побежали к прилавкам, где продавались товары по скидкам.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Сорвали красную ленту до открытия: пенсионерки ворвались в АТБ за скидками / 5 фотографий

Ранее в Курске (Россия) возле кинотеатра Сказка местные жители устроили давку из-за конфет и календарей, которые раздавала одна из политических партий.

Фото, видео: Шиповник.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Гимнастика и путешествия – пенсионеры доказали, что жизнь на пенсии только начинается
5-разовое питание и круглосуточный присмотр: как живут пожилые люди в Исландии
В ночь на 20 августа в магазинах АТБ стартует продажа билетов на шоу Иглесиаса
Волонтерские службы и домашняя помощь – как живут пенсионеры в Греции
Почему у украинцев мизерные пенсии – ответ Минсоцполитики
День пожилого человека. В Украине растет количество пенсионеров
Активные и работающие даже в 90 – как живут на пенсии в Португалии
Львовский хоспис: как живут старики и чем занимаются
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка