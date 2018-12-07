На днях в Николаеве проходило открытие супермаркета АТБ, которое сопровождалось концертом. Люди, не дожидаясь окончания, сорвали красную ленту и ворвались в магазин.

Люди сорвали красную ленту и ворвались в АТБ, сообщают местные СМИ, публикуя соответствующее видео.

Новый супермаркет находится на пересечении улицы 3-я Слободская и проспекта Центрального. Ранее он был закрыт на ремонт. Спустя два месяца владельцы решили устроить праздничное открытие с красной лентой и концертом.

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Людей на открытие пришло много – в основном пожилые женщины. В конце мероприятия они встали толпой ко входу и прижались к красной ленте, которую должны были торжественно разрезать.

Одна из пенсионерок оторвала ленту и намотала себе на кулак, другие женщины пролазили под лентой и, не дожидаясь последних слов ведущего, побежали ко входу, создавая сильную давку у дверей.

Сначала они побежали к прилавкам, где продавались товары по скидкам.





















Сорвали красную ленту до открытия: пенсионерки ворвались в АТБ за скидками / 5 фотографий

Ранее в Курске (Россия) возле кинотеатра Сказка местные жители устроили давку из-за конфет и календарей, которые раздавала одна из политических партий.

Фото, видео: Шиповник.