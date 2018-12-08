На аннексированный Крым Россия стягивает ракетные комплексы, которые несут угрозу для большинства стран Европы.

Украинская разведка все чаще фиксирует в Крыму российские ракетные комплексы Искандер и Калибр, сообщил представитель ГУ разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает 5 канал.

– Если Россия нарушает договор о ликвидации ракет средней и малой дальности – это ставит под угрозу безопасность большинство стран Европы, – отметил Скибицкий.

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К слову, Искандер может запускать баллистические ракеты на дальность не менее 500 км.

Напомним, в 1987 году СССР и США подписали договор о ликвидации и обязательстве больше не производить пусковые установки и ракеты с радиусом действия 500-5500 км.

Ранее Факты ICTV писали, что на крымском аэродроме Бельбек заметили увеличение количества истребителей и спецтехники РФ.

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