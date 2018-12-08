PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика / Канада выделяет Украине $2,5 млн. На что пойдут деньги/

Канада выделяет Украине $2,5 млн. На что пойдут деньги

Канада выделяет Украине почти $2,5 млн для того, чтобы поддержать борьбу с дезинформацией и пропагандой во время выборов в 2019 году.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Канады.

Финансовая помощь заложена в пакет помощи в $24 млн. О нем Канада объявила ранее.

– Канада выделит пакет помощи для поддержки правительства Украины, гражданского общества и независимых медиа в противодействии российской дезинформации накануне выборов 2019 года, – говорится в сообщении.

Финпомощь предоставляют в ответ на дезинформацию РФ, что призвана повлиять на результаты президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году.

Читайте: Украина купит у Канады снайперские винтовки - посол

Как пояснили в МИД, часть помощи будет касаться неконтролируемых правительством районов и будет заключаться в поощрении их к использованию своего демократического права голоса.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, что Верховная Рада проголосовала за дату выборов президента Украины. Они состоятся 31 марта 2019 года.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

На поддержку избирательной системы: Канада выделит Украине $24 млн
Украина купит у Канады снайперские винтовки – посол
Ольга Богомолец будет баллотироваться в президенты Украины
Военное положение: выборы в ОТО могут пройти 23 декабря
Президентские выборы: Вакарчуку – в минус, Зеленскому – в плюс
В 10 областях Украины отменили выборы в ОТО
Черный пиар и титушки: чем будут удивлять кандидаты на выборах 2019
Парубий подписал постановление о назначении даты выборов президента
Загружается…
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка