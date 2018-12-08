Канада выделяет Украине почти $2,5 млн для того, чтобы поддержать борьбу с дезинформацией и пропагандой во время выборов в 2019 году.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Канады.

Финансовая помощь заложена в пакет помощи в $24 млн. О нем Канада объявила ранее.

– Канада выделит пакет помощи для поддержки правительства Украины, гражданского общества и независимых медиа в противодействии российской дезинформации накануне выборов 2019 года, – говорится в сообщении.

Финпомощь предоставляют в ответ на дезинформацию РФ, что призвана повлиять на результаты президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году.

Как пояснили в МИД, часть помощи будет касаться неконтролируемых правительством районов и будет заключаться в поощрении их к использованию своего демократического права голоса.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, что Верховная Рада проголосовала за дату выборов президента Украины. Они состоятся 31 марта 2019 года.

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