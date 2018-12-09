Украинская теннисистка Элина Свитолина прошла в финал выставочного турнира, который проводится во Франции.

Украинская теннисистка Элина Свитолина победила спортсменку из Франции Манон Леонар и второй год подряд выходит в финал выставочного турнира во Франции, сообщает Open de Caen в Twitter.

Матч продолжался почти полтора часа и завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу Свитолиной.

Для украинской спортсменки этот матч стал первым после Итогового турнира в Сингапуре.

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В финале украинка выйдет против победительницы в паре Александра Саснович – Элица Костова.

К слову, олимпийская чемпионка Юлия Джима завоевала золото на первом этапе Кубка мира по биатлону в 15-километровой индивидуальной гонке.