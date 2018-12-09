Украинским морякам, которых захватила РФ в Керченском проливе, могут предъявить новые обвинения.

Адвокат одного из арестованных Россией в Керченском проливе украинских моряков Николай Полозов заявил, что им могут предъявить новые обвинения, передает Радио Свобода.

Сейчас украинцев обвиняют в якобы незаконном пересечении российской границы, за что им грозит до 6 лет лишения свободы.

– Учитывая опыт работы по другим делам и по другим политзаключенным, я не исключаю, что российские власти могут попытаться увеличить объем обвинения, добавить новые статьи, – сказал Полозов.

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По его словам сейчас все будет зависеть от “политической воли Кремля”.

К слову, украинские консулы в Москве уже посетили семерых украинских моряков в следственных изоляторах Матросская тишина и Лефортово.