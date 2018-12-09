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Сенцов три недели не может получить посылку с теплыми вещами – правозащитница

Украинскому политзаключенному Олегу Сенцову, которого держат в российской колонии, три недели не отдают посылку.

Украинскому политзаключенному Олегу Сенцову, которого сейчас удерживают в колонии РФ, три недели не отдают посылку, в которой находятся теплые вещи, продукты и фильмы, сообщает правозащитница Татьяна Щур в Facebook.

По ее словам, соответствующая посылка пришла 17 ноября, однако ее по неизвестным причинам отправили в Салехард. Затем она вернулась 20 ноября.

– По словам “сотрудника колонии, отвечающий за передачи”, сообщение в колонию поступило 27 ноября. И тут началась политика. Как и в прошлый раз, ровно год назад, посылку не вручают уже три недели, – сообщила Щур.

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Правозащитница добавила, что превысить вес посылки было невозможно, поскольку 20-килограммовый лимит был отменен. Сейчас он привязан к правилам Почты России и составляет 50 кг.

К слову, после длительного голодания у украинского режиссера Олега Сенцова выявлено органическое поражение сердца, печени и почек.

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