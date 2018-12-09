В МВФ заявили, что совет директоров соберется 18 декабря, чтобы обсудить вопрос сотрудничества с Украиной.
18 декабря совет директоров МВФ соберется на заседание, чтобы обсудить вопросы, касающиеся сотрудничества с Украиной, сообщается на сайте Фонда.
Во время заседания должны говорить о программе сотрудничества под названием stand-by.
Кроме того, на повестке дня будет и вопрос прекращения программы расширенного финансирования, которую утвердили в 2015 году.
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К слову, директор МВФ Кристин Лагард дала Украине гарантию, что введение военного положения никак не повлияет на сотрудничество с Международным валютным фондом.
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