В МВФ заявили, что совет директоров соберется 18 декабря, чтобы обсудить вопрос сотрудничества с Украиной.

18 декабря совет директоров МВФ соберется на заседание, чтобы обсудить вопросы, касающиеся сотрудничества с Украиной, сообщается на сайте Фонда.

Во время заседания должны говорить о программе сотрудничества под названием stand-by.

Кроме того, на повестке дня будет и вопрос прекращения программы расширенного финансирования, которую утвердили в 2015 году.

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К слову, директор МВФ Кристин Лагард дала Украине гарантию, что введение военного положения никак не повлияет на сотрудничество с Международным валютным фондом.