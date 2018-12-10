Украинский госконцерн Укроборонпром занял 81-е место в мировом топ-100 продавцов оружия.

Укроборонпром по результатам продаж за год снова попал в топ-100 мировых производителей оружия.

В 2018 украинский госконцерн занял 81-место, потеряв 4 позиции. Нынешние продажи оружия Укроборонпромом составили 1,02 млрд долларов.

Согласно рейтингу, лидерство в мире держат оружейники США. Сразу 5 американских компаний заняли места в топ-10 крупнейших продавцов оружия.

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На втором месте оказалась Россия. Страна-агрессор реализовала оружия на 37,7 млрд долларов.

В общем, крупнейшие производители оружия в мире выписали чеков на 398,2 млрд долларов.

Напомним, Укроборонпром планирует потратить 2,8 млрд грн на развитие авиастроительных предприятий госконцерна.