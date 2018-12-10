Как уберечь себя от болезней в этом сезоне, лечение и профилактика, будут ли эффективными прививки — выяснили Факты ICTV.

С приходом холодов становится актуальным вопрос, чего ожидать этой зимой, ведь это время года несет с собой целый букет болезней. И не удивительно, так как большинство инфекций атакуют нас именно в эту пору, когда происходит резкое изменение температуры и иммунитет слабеет.

С началом осени мы начинаем болеть простудой, ЛОР-заболеваниями, гриппом и даже страдаем нервными расстройствами со всем известной традиционной осенней депрессией.

А недавняя вспышка кори в Украине говорит только о том, как важно следить за своим здоровьем и вовремя делать прививки. Какие же болезни нам ожидать в этом сезоне? Как лечиться и что делать, чтобы не заболеть?

Факты ICTV пообщались с кандидатом медицинских наук, врачом-терапевтом-инфекционистом — Любовь Петровной Коцюбайло.

Каких болезней стоит опасаться этой зимой и как подготовить себя к грядущим холодам чтобы не заболеть

С приходом осени и зимы мы всегда ожидаем повышения уровня заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. Будут ли они превышать эпидемический порог? Во сколько раз? В каких регионах Украины?

На эти вопросы крайне сложно ответить, поскольку имеем выраженную миграцию населения как внутри страны так и за ее пределами. Также продолжают регистрироваться среди взрослых случаи кори и ветряной оспы.

К врачам люди почему-то обращаются в последнюю очередь. Сначала они используют все народные методы и средства, которые помогли соседям, коллегам, друзьям, а когда результат отсутствует, а это как правило 4-6 день болезни, они обращаются к специалистам. В это время уже каждый третий имеет серьезные осложнения.

Симптомы у каждого человека могут отличаться, как по интенсивности проявлений, так и по количеству. Но если это касается гриппа и других ОРВИ то симптомы такие:

признаки интоксикационного синдрома (повышение температуры тела от 37°С до 40°С, озноб, слабость, боли в мышцах и суставах, головная боль, снижение аппетита, сонливость).

второе место принадлежит проявлениям респираторного синдрома (поражение отделов дыхательной системы будет зависеть от вида и типа вируса): кашель (сухой, влажный), першение и боли в горле, насморк или заложенность носового дыхания, изменение тембра голоса, боли груди в области трахеи и бронхов, одышка.

также у 20% пациентов отмечаются симптомы поражения желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, вздутие и боли в животе).

Если у вас развиваются подобные симптомы в эпидемический период, немедленно нужно обращаться к врачу и не заниматься самолечением. Если нет возможности посетить врача, вам необходимо находиться дома и пить много теплой жидкости: компотов, морсов и солевых растворов (регидрон, биогаз и т.д.).

Данная группа болезней характеризуется высокими показателями тяжелых осложнений, особенно у людей с сопутствующей патологией, стариков и детей.

Это такие осложнения как:

синуситы (воспаление придаточных пазух носа)

ангины

бронхиты

пневмонии

менингиты и менингоэнцефалиты

отиты

реактивные гепатиты

артриты

панкреатиты

пиело- и гломерулонериты

Чтобы не заболеть нужно:

одеваться по погодным условиям, проветривать помещения, где работаете и отдыхаете. Проводить влажную уборку в комнатах.

профилактика неспецифическая: рационально и регулярно питаться, соблюдать правила личной гигиены (частое мытье рук). И если уже есть первые признаки болезни, то сидеть дома (это не значит — не идти к врачу).

Для повышения иммунитета необходимо использовать:

ежедневно все природные витамины (чеснок, болгарский перец, клюкву, имбирь, петрушку, сухофрукты, ягоды, сезонные фрукты)

периодически использовать пробиотические комплексные препараты, поскольку сбалансированная микрофлора кишечника — это залог здорового и крепкого иммунитета.

Есть такие болезни, которые мы называем управляемыми, и они регистрируются в течение всего года и нуждаются в вакцинации, как среди взрослых, так и среди детей. Например: ветряная оспа, корь, краснуха, эпидемический паротит, ХИБ-инфекция.

Эффективность вакцинации доказана с тех пор, как были открыты первые вакцины. Начиная с середины XX века, благодаря широкому и массовому использованию вакцин, многим странам удалось достичь статуса свободной от полиомиелита, кори, дифтерии, столбняка, краснухи и эпидемического паротита.

В тех странах, где графики прививок имели нарушения вспышки, эпидемии продолжаются. Поэтому прививки следует делать, а от некоторых инфекционных болезней — даже жизненно необходимо (например дифтерия, столбняк, полиомиелит и другие).

Где можно найти качественную вакцину и сделать прививку? Раньше мы таких вопросов не задавали, ведь вакцины — это иммунобиологические препараты, требующие тщательного исследования и чрезмерного внимания. Следовательно, их должным образом испытывали и предоставляли разрешение на использование.

В настоящее время мы имеем на рынке вакцины разных производителей (Франция, Бельгия, Болгария, Индия, Украина) и задаемся вопросом, а какая из них более качественная? Вакцина может быть качественной и иностранного (европейского производства), но организм, в который ее вводят, может иметь иммунологическую инертность (дефицит потребления белков и витаминов) и в конечном итоге защитных антител иммунными клетками производится крайне мало.

Прививки проводят как в государственных медицинских учреждениях, так и в частных клиниках. В настоящее время не составляет труда подобрать их по вашим возможностям.

Поскольку вакцины — это иммунобиологические препараты и в составе каждой имеются консерванты и стабилизаторы (это могут быть антибиотики и тяжелые металлы) осложнения могут быть на все виды и типы вакцин.

Другое дело, что в инструкции, которая прилагается к вакцине указаны проценты тех или иных осложнений, которые были зафиксированы при ее испытании. Для различных вакцин они имеют существенные различия, поэтому необходимо тщательно читать инструкцию к препарату. Вакцинирование здоровых лиц намного уменьшает количество осложнений.

Осложнения могут иметь:

общий характер (судороги, повышение температуры тела, сыпь, отек Квинке, анафилактический шок, потеря сознания и т.д.)

и местный (отек и покраснение, припухлость и боль в месте введения). Жизненно опасными являются осложнения общего характера.

Поэтому необходимо 30-минутное наблюдение врача, после проведения прививки. Берегите себя и будьте здоровы!

Зима является испытанием для нашего иммунитета и организма. Чтобы не заболеть – следуйте советам специалистов, а если и случилось так, что вы заболели – обязательно посетите врача, чтобы не подвергать себя опасности. Берегите себя и своих родных!

Анастасия Литвиненко