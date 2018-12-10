Священники и прихожане УПЦ МП запустили флешмоб в Facebook, который призван поддержать священнослужителей, вызванных на допросы в СБУ.

Флешмоб в Facebook в поддержку УПЦ и священников, которых вызывали на допросы в СБУ, запустил протоиерей Василий Начев.

– Я, протоиерей Василий Начев, священник УПЦ начинаю флэшмоб в поддержку святой церкви и моих собратьев священников, которых СБУ в Ровенской области вызвала на допросы, среди них также и меня. Этим мы покажем нашу верность матери церкви, ее предстоятелю. Блаженнейшему митрополиту Онуфрий, а также то, что мы не боимся давления и запугивания, – написал он в Facebook.

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Ранее Факты ICTV писали, что в рамках уголовного дела представители СБУ пришли с обысками в Житомирскую и Овруцкую епархии УПЦ МП.

Фото: Василий Начев.