В Одесской области заработал специальный проект Мобильная поликлиника, благодаря которому медицинскую помощь получат жители даже самых отдаленных сел области.

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Максим Степанов.

– Будем честными: к сожалению, в области наблюдается нехватка некоторых специалистов на районном уровне. Но это не повод оставлять пациентов без помощи! Поэтому я инициировал запуск проекта Мобильная поликлиника. Осмотры пройдут во всех районах без исключения. Абсолютно бесплатно для людей. Проект системный, рассчитан не на один год, – подчеркнул Максим Степанов.

Он добавил, что проект является частью реформы сельской медицины, старт которой дал Петр Порошенко.

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По словам председателя ОГА, так называемые авто-амбулансы появятся в 75 населенных пунктах области. Только на первом этапе медики осмотрят более 20 тысяч сельских жителей.

– Бесплатную диагностику будут проводить две команды специалистов: кардиологи, офтальмологи, гинекологи, эндокринологи и специалисты ультразвуковой диагностики. Кроме того, мобильная поликлиника оснащена передвижным маммографическим кабинетом, – добавил Степанов.

Мобильная поликлиника должна выявить наиболее распространенные болезни на ранних стадиях. При необходимости пациентов направят для обследования и лечения в специализированные медицинские учреждения.

Также, как заявил Максим Степанов, пациенты смогут воспользоваться программой Доступные лекарства.

Напомним, 59 препаратов можно получить бесплатно, а 202 средства – с небольшой доплатой в аптеке. Тем, кто не сможет самостоятельно посетить аптеку – препараты доставят на дом.