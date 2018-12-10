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Китай возобновил своп с Украиной на 62 млрд грн

Национальный банк Украины и Народный банк Китая возобновили на три года двусторонний договор о валютном свопе на 15 млрд юаней или 62 миллиардов гривень.

Договор подписали Яков Смолий и Йи Ган в Пекине, сообщает пресс-служба НБУ.

– Китай – это второй крупнейший торговый партнер Украины по товарообороту, а роль юаня в международной торговле растет. Доступ к средствам, полученным по договору, будет способствовать осуществлению торговли между Украиной и Китаем в юанях. Договор будет способствовать дальнейшей экономическом сотрудничестве между нашими двумя странами, – отметил Смелый.

Как отмечает Йи Ган, экономическое сотрудничество Китая и Украины улучшается.

– Возобновление нашего двустороннего валютного свопа будет способствовать дальнейшему развитию торговли и инвестиций между двумя странами и углублению двусторонних экономических связей, – отметил он.

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К слову, этот договор – третье такое соглашение между НБУ и Народным банком Китая в рамках постоянной, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.

А срок действия предыдущего Договора о валютном свопе истек в июне 2018 года.

Напомним, сегодня НБУ также отметил, что Украина выплатила МВФ около $150 млн.

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