Украинский Львов вошел в топ-100 самых популярных городов мира среди иностранных путешественников.
Рейтинг 100 лучших городов-направлений составила аналитическая компания Euromonitor International.
Львов занимает 80 позицию в топе – 2 млн 704 тыс. иностранных туристов.
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К слову, самыми популярными городами стали: Гонконг (Китай) – 29,827 млн, Бангкок (Таиланд) – 23,688 млн, Лондон (Великобритания) – 20,716 млн, Сингапур – 18,551, Макао – 18,931, Париж (Франция) – 16,864 млн, Дубай (ОАЭ) – 16,659 млн, Нью-Йорк (США) – 13,500 млн, Куала-Лумпур (Малайзия) – 13,434 млн, Шэньчжэнь (Китай) – 12,437 млн.
Ранее Факты ICTV писали, что загранпаспорт гражданина Украины поднялся в рейтинге Passport Index и занял 28 позицию.
Фото: town_lviv