PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / Погода в Україні на сьогодні, 10 грудня (КАРТА)/

Погода в Украине на сегодня, 10 декабря (КАРТА)

В Украину 10 декабря придут снег и туманы.

10 декабря в восточных, большинстве западных и южных областей синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег, в центральных и северных областях ночью и утром отдельные туманы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Украинский гидрометцентр.

Также дождь и мокрый снег ожидается в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской областях, на остальной территории – без существенных осадков.

На дорогах Украины, кроме юга, местами гололедица.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Читайте: Восточный гороскоп на 2019 год

Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, в большинстве южных областей 2-7° тепла, днем ​​в западных областях 0-5° тепла.

К слову, погода зимой обещает быть теплой, однако временами будут наблюдаться довольно морозные дни.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка