В Украину 10 декабря придут снег и туманы.

10 декабря в восточных, большинстве западных и южных областей синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег, в центральных и северных областях ночью и утром отдельные туманы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Украинский гидрометцентр.

Также дождь и мокрый снег ожидается в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской областях, на остальной территории – без существенных осадков.

На дорогах Украины, кроме юга, местами гололедица.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

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Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, в большинстве южных областей 2-7° тепла, днем ​​в западных областях 0-5° тепла.

К слову, погода зимой обещает быть теплой, однако временами будут наблюдаться довольно морозные дни.