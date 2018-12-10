В Украину 10 декабря придут снег и туманы.
10 декабря в восточных, большинстве западных и южных областей синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег, в центральных и северных областях ночью и утром отдельные туманы.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Украинский гидрометцентр.
Также дождь и мокрый снег ожидается в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской областях, на остальной территории – без существенных осадков.
На дорогах Украины, кроме юга, местами гололедица.
Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.
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Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, в большинстве южных областей 2-7° тепла, днем в западных областях 0-5° тепла.
К слову, погода зимой обещает быть теплой, однако временами будут наблюдаться довольно морозные дни.