Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил партнерам из Европы варианты санкций против РФ за агрессию в Керченском проливе.

Павел Климкин предложил своим коллегам несколько типов санкций.

Об этом он рассказал журналистам после встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе, сообщает Интерфакс-Украина.

– Обо всех говорить сознательно не буду. Начиная с персональных санкций против тех, кто принимал участие в актах агрессии против Украины, но также и ограничение возможности российских азовских портов… Я услышал предварительную поддержку таких санкций, – сказал он.

Кроме того, министр отметил, что нам нужны два типа мер: санкции, которые бы почувствовала Россия и помощь украинском Донбассу и украинскому югу.

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Напомним, Литва первой ввела санкции против РФ за атаку на Азове.