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Ищет повод для вторжения: в СБУ объяснили, как РФ использует УПЦ МП

Российские спецслужбы создают условия для межконфессиональных конфликтов в сочетании с провокациями прямой террористического действия, что может стать поводом для открытого вторжения в Украину.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

С целью информирования населения о формах и методах российской агрессии, ведомство представило серию специальных информационных буклетов, посвященных террористической деятельности спецслужб РФ в Украине и использованию в гибридный войне структур УПЦ Московского патриархата.

Они изданы на украинском и английском языках и содержат специальные QR-коды, которые дают возможность прямого доступа к информации о соответствующих фактах российской агрессии против Украины.

Читайте: УПЦ МП не пустила своих епископов на Объединительный собор

Ранее Факты ICTV писали, что в рамках уголовного делапредставители СБУ пришли с обысками в Житомирскую и Овруцкую епархии УПЦ МП.

Фото: СБУ

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