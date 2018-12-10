Американский гигант Snap купил команду из пяти человек и права на все технологии украинского стартапа Teleport Future Technologies за $8 млн.

Snap купил украинский стартап Teleport за $8 млн, сообщает издание LIGA.net.

Соглашение о покупке было подписано в феврале 2018 года, а в ноябре полностью исполнено.

Teleport стал широко известен благодаря приложению, которое окрашивает волосы в разные цвета.

Стартап смог привлечь $1 млн инвестиций и развивал внутреннюю технологию определения объектов на фото и видео.

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За первые сутки после появления Teleport в App Store, приложение было скачано 1 млн раз и больше недели продержалось на первом месте в магазинах приложений.

Проект был создан 19-летним одесситом Владиславом Уразовым. Он вместе со своим партнером Богданом Матвеевым собрал команду из 30 человек из Украины, Франции, Англии и РФ.

Напомним, украинский стартап Grammarly привлек $110 млн инвестиций от фонда General Catalyst и IVP и Spark Capital.

Фото: dreamstime.