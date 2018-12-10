Новогодняя елка в Киеве скоро будет полностью собрана и украшена.

Новогодняя елка на Софийской площади в Киеве засияла гирляндами. Правда, пока лишь в тестовом режиме.

Работы по установке главной зеленой красавицы страны продолжаются, в основном в темное время суток.

Для иллюминации елки в Киеве будут использованы 10 километров сияющих огоньков. Вес гирлянд также поражает – 10 тонн.

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Отметим, что новогодняя красавица в этом году немного потеряет в “росте” – высота конструкции составит 27 метров.

К слову, в сети показали, как будет выглядеть елка и все новогоднее убранство на Софийской площади.

Фото: informator.ua