Новогодняя елка в Киеве скоро будет полностью собрана и украшена.
Новогодняя елка на Софийской площади в Киеве засияла гирляндами. Правда, пока лишь в тестовом режиме.
Работы по установке главной зеленой красавицы страны продолжаются, в основном в темное время суток.
Для иллюминации елки в Киеве будут использованы 10 километров сияющих огоньков. Вес гирлянд также поражает – 10 тонн.
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Отметим, что новогодняя красавица в этом году немного потеряет в “росте” – высота конструкции составит 27 метров.
К слову, в сети показали, как будет выглядеть елка и все новогоднее убранство на Софийской площади.
Фото: informator.ua
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