Факты ICTV проанализировали елочный рынок и расскажут о ценовой политике и местах, где безопасно можно купить новогоднее дерево в этом году.

Новый год 2019 не может обойтись без главного атрибута – елки. Факты ICTV расскажут, где можно безопасно купить новогоднее дерево и по каким ценам.

Живые елки

В Киеве елочные базары будут функционировать с 15 по 31 декабря. Точки продажи будут работать с 7.00 до 17.00 в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Соломенском и Шевченковском районах.

Покупать у лесхозов конечно дешевле.Там цена за погонный метр будет составлять от 70 грн до 85 грн. Однако, как правило, на елочных рынках деревья дороже из-за расходов на топливо и процента реализатору.

Цена на елочных рынках будет колебаться от 100 грн до 120 грн за погонный метр. Самые популярные 1,5-2 м новогодние красавицы обойдутся в 200 – 300 грн. Стоимость дерева также зависит от пышности ветвей. Люксовые экземпляры более 2 м обойдутся от 500 грн до 1 тыс. грн.

При покупке дерева нужно обратить внимание на наличие специальной самоклеящейся ленты с номером или бирки со штрихкодом.

Кроме того, чтобы быть уверенным в качестве и законности купленного дерева, его можно проверить в специальном мобильном приложении – уalynka.info.

















Живая или искусственная? Где и за сколько купить елку на Новый год 2019 / 4 фотографии

Если у вас нет времени самому покупать и отвозить елку, то можете заказать доставку домой. Стоит такая услуга от 250 грн в Киеве.

Деревянные подставки для елки обойдутся от 50 грн до 600 грн, а металлические от 70 грн до 1 тыс. грн. Стоит отметить, что их лучше заказывать заранее в интернет-магазинах. Так будет процентов на 20% дешевле.

Елки в горшках

Последнее время популярности набирают елки в горшках. Стоимость такого древа зависит от сорта хвойного, возраста и высоты.

Так, ель 20-30 см обойдется в 120-160 грн, а экземпляры 1-1,5 м – 1,5-3 тыс. грн. Сосна в горшке 1,5-2 м будет стоить от 1,2 тыс. грн до 2,8 тыс. грн.

Искусственная елка

Цены на искусственные елки колеблются от нескольких десятков гривен до десятков тысяч. На это влияет целый ряд факторов: страна изготовитель, материал, размер.

Маленькая искусственная елка 0,5-1 м будет стоить от 120 грн, а за среднюю 1,2-1,8 м нужно будет выложить от 500 грн, а за большую от 2 м – от 1,5 тыс грн и больше.

Однако, вы можете поискать на онлайн-платомах искусственную елку б/у. Она обойдется в 2 или даже 3 раза дешевле.

Ранее Факты ICTV писали, как правильно выбрать елку, украшения, осветительную технику, пиротехнику и бенгальские огни.

Фото: Dreamstime.com, УНИАН.