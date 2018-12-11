Боевики повредили центральный водопровод возле села Катериновка Луганской области. Людям сократили подачу питьевой воды.

Из-за обстрела село осталось без электропитания и малым количеством питьевой воды, сообщает пресс-служба Попаснянской райгосадминистрации.

Без водоснабжения остался город Золотое.

– В результате попадания в трубу образовался значительный виток воды – более 2000 кубометров в час, – говорится в сообщении.

Заместитель главы Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко в Facebook написал, что город Золотое остался без водоснабжения, а село Катериновка – без электропитания.

Прекратили подавать воду на оккупированные территории.

Ремонтные бригады пытаются нормализировать ситуацию.

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Пошкоджений проросійськими найманцями водогін поблизу Катеринівки Попаснянського району Пошкоджений 11 грудня 2018 року проросійськими найманцями водогін поблизу Катеринівки Попаснянського району Опубліковано Попаснянська районна державна адміністрація Вівторок, 11 грудня 2018 р.

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