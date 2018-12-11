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Факти / Україна / Суспільство / Бойовики перебили центральний водопровід на Луганщині/

Боевики перебили центральный водопровод на Луганщине

Боевики повредили центральный водопровод возле села Катериновка Луганской области. Людям сократили подачу питьевой воды.

Из-за обстрела село осталось без электропитания и малым количеством питьевой воды, сообщает пресс-служба Попаснянской райгосадминистрации.

Без водоснабжения остался город Золотое.

– В результате попадания в трубу образовался значительный виток воды – более 2000 кубометров в час, – говорится в сообщении.

Заместитель главы Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко в Facebook написал, что город Золотое остался без водоснабжения, а село Катериновка – без электропитания.

Прекратили подавать воду на оккупированные территории.

Ремонтные бригады пытаются нормализировать ситуацию.

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Пошкоджений проросійськими найманцями водогін поблизу Катеринівки Попаснянського району

Пошкоджений 11 грудня 2018 року проросійськими найманцями водогін поблизу Катеринівки Попаснянського району

Опубліковано Попаснянська районна державна адміністрація Вівторок, 11 грудня 2018 р.

Напомним, СБУ поймала на Донбассе бывшего боевика банды Бэтмен.

ФотоRod Long / Unsplash

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