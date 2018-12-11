Жилой комплекс Лесной квартал, находящийся в одном из живописных уголков центральной части столичного города-сателлита Бровары, снова признан лучшим на Международном конкурсе Выбор года в категории жилых комплексов комфорт-класса Киевской области.

Официальное объявление результатов конкурса состоялось 8 декабря в рамках ежегодной церемонии награждения победителей премии Выбор года.

– Победа в конкурсе Выбор года стала доброй традицией для ЖК Лесной квартал, – рассказала, комментируя получение престижной премии, Ольга Момчилович, директор по маркетингу компании Ситиконсалт Кепиталс Компани, специализирующейся на реализации недвижимости. – Как и организаторы конкурса, мы уверены, что украинцы достойны самого лучшего. И, выбирая товары и услуги, должны ориентироваться на европейские и мировые стандарты. Что касается ЖК Лесной квартал, то проект с самого начала высоко держит планку качества по всем показателям. И наши победы в Выборе года предыдущих лет являются убедительным тому доказательством.

Помимо трех премий в Международном конкурсе Выбор года, ЖК Лесной квартал признан лучшим в Общенациональной программе Человек года – 2016 в номинации Жилой комплекс года, а также удостоен премии Украинский строительный олимп в номинации Комфортное жилье европейского уровня в 2014 году.

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Лесной квартал – жилой комплекс комфорт-класса. Двенадцать 25-этажных жилых домов возведены по монолитно-каркасной технологии с использованием высококачественных, сертифицированных экологичных и энергосберегающих материалов.

ЖК Лесной квартал предлагает жителям собственную развитую инфраструктуру – детский сад, паркинг, автономную котельную, в шаговой доступности объекты городской социальной и развлекательной инфраструктуры – магазины, кафе, салоны красоты, парк, лес. Удобная транспортная развязка позволяет в считанные минуты добраться до делового центра Киева или до ближайшей станции столичного метрополитена.

Международный фестиваль-конкурс Выбор года проводится в Украине с 2001 года. Его основное задание – определение лучших товаров и услуг в товарных категориях и их дальнейшая популяризация, формирование высоких профессиональных стандартов в различных отраслях экономики и создание здоровой конкуренции среди украинских компаний и предприятий. Цель проекта – определение лучших брендов, отвечающих требованиям времени, работающих на результат и 100% ориентированных на своего клиента.

Медаль Выбор года – это своего рода знак качества, атрибут успешного и узнаваемого бренда, символ высокого профессионализма, надежности и доверия потребителей.