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Дороже на 20%, чем в 2018 – во сколько обойдется новогоднее меню-2019

Новогодний стол в 2019 году обойдется украинцам на 20% дороже, чем в прошлом году.

Новогоднее меню в 2019 году подорожало на 20% по сравнению с новогодним столом в 2018. Теперь встретить Новый год будет стоить украинцам в среднем 1535 грн, сообщила пресс-служба Института аграрной экономики.

К слову, традиционный стол из салатов, мясных и рыбных блюд, выпечки, кондитерки и напитков обойдется среднестатистической киевской семье в 1,647,60 грн. В прошлом году встретить Новый год в столице можно было на 13,6% дешевле.

Новогоднее меню: деликатесы

Дополнительные расходы семьи на деликатесы в 2019 году составят 470 грн:

  • баночка красной икры (120 г) – 250 грн;
  • красная рыба (200 г) – 220 грн.

Итого – новогодний стол-2019 с деликатесами обойдется в 2 тыс. грн, в Киеве – 2,157,60 грн.

Новогоднее меню: Оливье и шуба

Какой же Новый год без салата Оливье, который в 2019 обойдется в 129,76 грн – подорожал на 25%.

Салат Сельдь под шубой будет стоить 118,32 грн за 1,5 кг.

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Новогоднее меню: мясо, рыба и прочее

На новогодний стол-2019 придется сильнее раскошелиться и на мясные продукты, стоимость 2,5 кг таких блюд составит 344,50 грн. Подорожают и остальные продукты:

  • нарезки и битки – 80 грн;
  • филе сельди – 100 грн;
  • твердый сыр (300 г) – 54 грн;
  • сливочное масло (200 г) – 32,25 грн;
  • овощи – 159,48 грн;
  • фрукты – 78 грн;
  • хлеб (1 кг) – 19,89 грн;
  • шоколадные конфеты – 170 грн за 1 кг.

Новогоднее меню: алкоголь

Бутылка шампанского (0,75 л) обойдется в 98 грн. В полтора раза больше – 155 грн – придется заплатить за 0,5 л коньяка. Безалкогольные напитки обойдутся примерно в 76,10 грн (2 л сока – 38,30 грн, 1,5 л минеральной воды – 11,30 грн, 2 л сладкой воды – 26,50 грн).

К слову, Факты ICTV писали, за сколько и где можно купить новогоднюю елку.

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