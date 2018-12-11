Новогодний стол в 2019 году обойдется украинцам на 20% дороже, чем в прошлом году.
Новогоднее меню в 2019 году подорожало на 20% по сравнению с новогодним столом в 2018. Теперь встретить Новый год будет стоить украинцам в среднем 1535 грн, сообщила пресс-служба Института аграрной экономики.
К слову, традиционный стол из салатов, мясных и рыбных блюд, выпечки, кондитерки и напитков обойдется среднестатистической киевской семье в 1,647,60 грн. В прошлом году встретить Новый год в столице можно было на 13,6% дешевле.
Новогоднее меню: деликатесы
Дополнительные расходы семьи на деликатесы в 2019 году составят 470 грн:
- баночка красной икры (120 г) – 250 грн;
- красная рыба (200 г) – 220 грн.
Итого – новогодний стол-2019 с деликатесами обойдется в 2 тыс. грн, в Киеве – 2,157,60 грн.
Новогоднее меню: Оливье и шуба
Какой же Новый год без салата Оливье, который в 2019 обойдется в 129,76 грн – подорожал на 25%.
Салат Сельдь под шубой будет стоить 118,32 грн за 1,5 кг.
Читайте: Новый год 2019: в каком цвете нужно встречать год свиньи Куда пойти с ребенком на Новый год 2019 Подарок маме на Новый год 2019 - лучшие сюрпризы
Новогоднее меню: мясо, рыба и прочее
На новогодний стол-2019 придется сильнее раскошелиться и на мясные продукты, стоимость 2,5 кг таких блюд составит 344,50 грн. Подорожают и остальные продукты:
- нарезки и битки – 80 грн;
- филе сельди – 100 грн;
- твердый сыр (300 г) – 54 грн;
- сливочное масло (200 г) – 32,25 грн;
- овощи – 159,48 грн;
- фрукты – 78 грн;
- хлеб (1 кг) – 19,89 грн;
- шоколадные конфеты – 170 грн за 1 кг.
Новогоднее меню: алкоголь
Бутылка шампанского (0,75 л) обойдется в 98 грн. В полтора раза больше – 155 грн – придется заплатить за 0,5 л коньяка. Безалкогольные напитки обойдутся примерно в 76,10 грн (2 л сока – 38,30 грн, 1,5 л минеральной воды – 11,30 грн, 2 л сладкой воды – 26,50 грн).
К слову, Факты ICTV писали, за сколько и где можно купить новогоднюю елку.