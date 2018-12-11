11 декабря ночью и утром в северных и центральных областях туман, видимость 200-500 м; днем в Приазовье сильный дождь, на юге страны порывы ветра 15-20 м/сек.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

11 декабря в Украине в восточных, большинстве южных и центральных областях дождь с мокрым снегом, днем в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях сильный дождь; на остальной территории без существенных осадков.

В центральных, северных и местах в южных областях ночью и утром туман.

На дорогах страны, кроме юга, местами гололед.

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Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с, днем в южной части порывы 15-20 м/сек.

Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах 5-10° мороза.

В Киеве без существенных осадков.

Ночью и утром туман.

На дорогах местами гололед.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м / с.

Температура ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.

К слову, погода зимой обещает быть теплой, однако временами будут наблюдаться довольно морозные дни.