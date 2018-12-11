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Факти / Україна / Рейтинг екологічних країн: Україна лідирує серед пострадянських держав/

Рейтинг экологичных стран: Украина лидирует среди постсоветских государств

В рейтинге самых экологичных стран первые места занимает Швеция, Марокко и Литва, а Украина лидирует среди постсоветских государств.

Украина лидирует по экологичности среди постсоветских государств, говорится в результатах исследования экологических организаций Germanwatch и NewClimate Institute, которое публикует Deutsche Welle.

Швеция, Марокко и Литва набрали более 70 из 100 пунктов. Они присваивались с учетом таких факторов, как выхлоп создающий парниковый эффект газов, использование возобновляемых источников энергии, потребление электроэнергии и общая степень активности в рамках климатической политики.

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Лидер рейтинга Швеция (76,28 пункта) оказалась лишь на четвертой строчке, потому что в тройку лидеров не вошла ни одна из стран.

– Страны не прилагают достаточных усилий для предотвращения опасного изменения климата, – говорится в сообщении.

При составлении рейтинга учитывались данные 56 стран.

Среди постсоветских государств в рейтинге лидирует Украина, которая поднялась на 18 место (60,09 пункта).

По мнению экспертов, это связано с экономическим кризисом, вызванным, в частности, военным конфликтом.

Россия оказалась среди стран с очень низким уровнем экологичности. Заняв 52-е место с показателем 37,59 пункта.

Ранее Факты ICTV узнали причины климатических изменений и последствия глобального потепления для Украины.

Фото: dreamstime.

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