На Донбассе контрразведчики СБУ во время спецоперации задержали одного из организаторов и участников так называемой “русской весны” в Луганске в 2014 году, а впоследствии боевика банды Бэтмен.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
На данный момент установлена причастность жителя Луганска к движениям Антимайдан и Армия Юго-Востока, а также к штурму и захвату здания УСБУ в Луганской области.
Позже он воевал против ВСУ в составе незаконных вооруженных формирований, в частности в банде Бэтмен, куда попал благодаря связям в ФСБ РФ.
Однако в апреле 2015 года из-за конфликта с главарями бандформирований он оставил боевиков и проживал во временно оккупированном Луганске, перебиваясь случайными заработками.
Читайте: Кибератака в Украине. СБУ блокировала распространение вируса
Бывший боевик более четырех лет находился в розыске.
Сейчас ему объявлено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины, то есть совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УКУ. Также ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Кстати, недавно во время обысков в помещениях Украинской православной церкви Московского патриархата нашли материалы,разжигающие религиозную и межконфессиональную рознь.
Видео: СБУ