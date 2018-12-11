На Донбассе контрразведчики СБУ во время спецоперации задержали одного из организаторов и участников так называемой “русской весны” в Луганске в 2014 году, а впоследствии боевика банды Бэтмен.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

На данный момент установлена ​​причастность жителя Луганска к движениям Антимайдан и Армия Юго-Востока, а также к штурму и захвату здания УСБУ в Луганской области.

Позже он воевал против ВСУ в составе незаконных вооруженных формирований, в частности в банде Бэтмен, куда попал благодаря связям в ФСБ РФ.

Однако в апреле 2015 года из-за конфликта с главарями бандформирований он оставил боевиков и проживал во временно оккупированном Луганске, перебиваясь случайными заработками.

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Бывший боевик более четырех лет находился в розыске.

Сейчас ему объявлено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины, то есть совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УКУ. Также ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Кстати, недавно во время обысков в помещениях Украинской православной церкви Московского патриархата нашли материалы,разжигающие религиозную и межконфессиональную рознь.

Видео: СБУ