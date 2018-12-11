В Минздраве планируют внедрить новые условия производства косметики в Украине, в том числе запретить тесты на животных.

В Украине планируют запретить испытывать косметические средства на животных, сообщает пресс-служба Минздрава.

– МОЗ Украины также намерен в среднесрочной перспективе запретить испытания косметики на животных и с внедрением нового регламента дать возможность иностранным и национальным компаниям использовать новейшие технологические разработки, в частности альтернативные методы тестирования косметической продукции, – отметили в ведомстве.

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Внедрение новых правил предусматривает переходный период. В ЕС он составлял 4 года.

Ранее Факты ICTV писали, что в 2019 году в Украине будут созданы новые объединенные диспетчерские службы экстренной помощи.

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