PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Освободить узников Кремля! Акция под посольством ЕС в Киеве/

Освободить узников Кремля! Акция под посольством ЕС в Киеве

В Киеве под посольством Евросоюза проходит акция в поддержку узников Кремля.

На акцию собралось около 25 человек. Они держат фотографии украинских заключенных и цитаты из декларации прав человека, сообщает Громадське.

– Прежде всего, мы вышли поддержать Олега Сенцова. И эта акция в рамках акции #SaveOlegSentsov. Но также мы поддерживаем и пленных украинских моряков, и тех, кто сидит в тюрьмах Донбасса, – отметила правозащитница Александра Матвийчук.

Читайте: Украинские консулы посетили 7 украинских моряков в СИЗО

На акции люди требуются приняли акт Магнитского. Это позволило бы привлечь к ответственности виновных в нарушении прав человека в оккупированном Крыму.

Ранее Факты ICTV писали, что у украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает наказание в российской тюрьме, в результате голодовки обнаружено органическое поражение сердца, печени и почек.

ФотоВАСИЛ ПЕХНЬО/ГРОМАДСЬКЕ

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Сенцов три недели не может получить посылку с теплыми вещами – правозащитница
Искусство, которое пробилось сквозь решетку. В Киеве состоялась премьера спектакля Олега Сенцова
Изменения в почках и сердце – адвокат о здоровье Сенцова
Меркель рассказала, когда Украина может вступить в ЕС
Под постоянным наблюдением врачей. В России рассказали о здоровье Сенцова
Французский режиссер Жан-Люк Годар отказал РФ из-за Сенцова
Сенцову присудили премию Магнитского
Спектакль по пьесе Сенцова Номера: дата премьеры и состав актеров
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка