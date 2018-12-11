В Киеве под посольством Евросоюза проходит акция в поддержку узников Кремля.

На акцию собралось около 25 человек. Они держат фотографии украинских заключенных и цитаты из декларации прав человека, сообщает Громадське.

– Прежде всего, мы вышли поддержать Олега Сенцова. И эта акция в рамках акции #SaveOlegSentsov. Но также мы поддерживаем и пленных украинских моряков, и тех, кто сидит в тюрьмах Донбасса, – отметила правозащитница Александра Матвийчук.

Читайте: Украинские консулы посетили 7 украинских моряков в СИЗО

На акции люди требуются приняли акт Магнитского. Это позволило бы привлечь к ответственности виновных в нарушении прав человека в оккупированном Крыму.

Ранее Факты ICTV писали, что у украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает наказание в российской тюрьме, в результате голодовки обнаружено органическое поражение сердца, печени и почек.

Фото: ВАСИЛ ПЕХНЬО/ГРОМАДСЬКЕ