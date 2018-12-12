В Закарпатской области неожиданно перед Новым годом зацвел шафран, который в народе называют еще крокусом.

Зацвел шафран на территории Ясинянского лехоотничьего хозяйства и Станиславского лесничества Раховского района.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Это растение цветет ярко фиолетовым цветом. Шафран занесен в Красную книгу, поэтому срывать цветы строго запрещено.

Справка. Стоит отметить, что в зависимости от климатических условий шафран цветет с сентября по ноябрь. Продолжительность цветения 3-7 дней.

Напомним, что на Украину с сегодняшнего дня обрушатся сильные снегопады и дожди. Ожидает прирост снежного покрова 12-20 см. В 7 областях страны объявлено штормовое предупреждение.