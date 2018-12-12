PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / 19 днів до Нового року: на Закарпатті зацвів шафран/

19 дней до Нового года: на Закарпатье зацвел шафран

В Закарпатской области неожиданно перед Новым годом зацвел шафран, который в народе называют еще крокусом.

Зацвел шафран  на территории Ясинянского лехоотничьего хозяйства и Станиславского лесничества Раховского района.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Это растение цветет ярко фиолетовым цветом. Шафран занесен в Красную книгу, поэтому срывать цветы строго запрещено.

Справка. Стоит отметить, что в зависимости от климатических условий шафран цветет с сентября по ноябрь. Продолжительность цветения 3-7 дней.


Читайте: Погода на Новый год в Украине

Напомним, что на Украину с сегодняшнего дня обрушатся сильные снегопады и дожди. Ожидает прирост снежного покрова 12-20 см. В 7 областях страны объявлено штормовое предупреждение.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Хотел убить свою сестру: на Закарпатье авто въехало в толпу
Смертельное ДТП на Закарпатье: евробляха въехала в бетонную опору
Смертельное ДТП на Закарпатье: от удара авто перевернулось
На Закарпатье контрабандист на евробляхе сбил пограничника – он в коме
Перепутал с животным: на Закарпатье грибник застрелил мужчину
На Закарпатье иностранцы сбили насмерть школьницу и пытались сбежать в Венгрию
В Закарпатской области произошел взрыв в жилом доме – есть пострадавший
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка