Президент Украины Петр Порошенко отбыл с рабочим визитом в Брюссель, где основным предметом переговоров будет агрессия России в Керченском проливе и продолжение санкций против РФ.

Порошенко отметил, что именно в Брюсселе будут принять очень важные решения для Украины, прежде всего о продлении санкций против России.

– Буду бороться за то, чтобы они (решения – Ред.) были наполнены реальным конкретным содержанием. Сейчас я уже твердо настроен, ведь у нас есть серьезный повод для того, чтобы санкции были продолжены. Мы должны убедить, чтобы во внимание был принят Азовский пакет, – заявил президент на своей странице в Facebook.

Также он добавил, что сейчас нужно сделать максимум для того, чтобы с одной стороны резко усилить боевую готовность ВСУ, а с другой стороны – укрепить международную солидарность вокруг Украины.

– Мы должны это сделать для того, чтобы агрессор четко понимал, чем больше будет агрессивных действий, тем больше ответственности и тем больше заплатит агрессор за действия против Украины. Именно это будет предметом переговоров, – сказал он.

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Напомним, что сегодня Палата представителей Конгресса США приняла сразу три важные резолюции, в которых осудила военную агрессию России против Украины в Керченском проливе, выступила против строительства российского газопровода Северный поток – 2 и признала Голодомор геноцидом украинского народа.