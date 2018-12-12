PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / Суспільство / Чому в листопаді зросли ціни для українців - відповідь НБУ/

Почему в ноябре выросли цены для украинцев – ответ НБУ

Ускорение базовой инфляции в ноябре обусловлено ростом цен на услуги под влиянием дальнейшего роста производственных расходов, в частности на оплату труда, а также давления со стороны потребительского спроса.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Так, Нацбанк сохраняет прогноз инфляции по итогам 2018 года на уровне 10,1%, несмотря на то, что рост цен в ноябре в годовом выражении достиг 10%.

– Ускорение роста цен на макаронные, кондитерские и мучные изделия было компенсировано более медленной динамикой цен на другие продукты. В частности, благодаря снижению мировых цен медленнее дорожали мясные и молочные продукты. Этот же фактор на фоне ожидаемого рекордного урожая подсолнечника в Украине способствовал снижению темпов роста цен на подсолнечное масло, спреды и майонез, – говорится в комментарии.

НБУ указывает, что за счет укрепления обменного курса гривны в течение октября-ноября более низкими темпами росли цены на бытовую технику и автомобили, а рост цен на одежду и обувь оставался сдержанным.

Читайте: На сколько вырастут зарплаты в 2019 году - прогноз НБУ

Недостаточное предложение из-за неблагоприятных погодных условий и слабый урожай овощей в Европе стимулировали ускорение роста цен на овощи.

Мука дорожала из-за роста цен на пшеницу. В то же время в ноябре подешевели фрукты и яйца и замедлился рост цен на молоко, что нивелировало ускорения цен на другие сырые продукты питания.

Снижение мировых цен на нефть и усиление курса гривны способствовали замедлению роста цен на топливо.

Напомним, во сколько на новый год теперь обойдется салат Оливье.

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Денисова забрала 42 украинских осужденных с Луганщины
Ударный день! Порошенко отметил три важные резолюции Конгресса США
Боевики перебили центральный водопровод на Луганщине
Украина улучшила позиции в рейтинге свободы человека
Дороже на 20%, чем в 2018 – во сколько обойдется новогоднее меню-2019
За год потребительские цены в Украине выросли на 10%
Китай возобновил своп с Украиной на 62 млрд грн
Прекращение Договора о дружбе с РФ: Порошенко подписал закон
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка