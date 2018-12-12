Ускорение базовой инфляции в ноябре обусловлено ростом цен на услуги под влиянием дальнейшего роста производственных расходов, в частности на оплату труда, а также давления со стороны потребительского спроса.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Так, Нацбанк сохраняет прогноз инфляции по итогам 2018 года на уровне 10,1%, несмотря на то, что рост цен в ноябре в годовом выражении достиг 10%.

– Ускорение роста цен на макаронные, кондитерские и мучные изделия было компенсировано более медленной динамикой цен на другие продукты. В частности, благодаря снижению мировых цен медленнее дорожали мясные и молочные продукты. Этот же фактор на фоне ожидаемого рекордного урожая подсолнечника в Украине способствовал снижению темпов роста цен на подсолнечное масло, спреды и майонез, – говорится в комментарии.

НБУ указывает, что за счет укрепления обменного курса гривны в течение октября-ноября более низкими темпами росли цены на бытовую технику и автомобили, а рост цен на одежду и обувь оставался сдержанным.

Недостаточное предложение из-за неблагоприятных погодных условий и слабый урожай овощей в Европе стимулировали ускорение роста цен на овощи.

Мука дорожала из-за роста цен на пшеницу. В то же время в ноябре подешевели фрукты и яйца и замедлился рост цен на молоко, что нивелировало ускорения цен на другие сырые продукты питания.

Снижение мировых цен на нефть и усиление курса гривны способствовали замедлению роста цен на топливо.

Напомним, во сколько на новый год теперь обойдется салат Оливье.

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