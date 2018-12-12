Политолог и журналист Дмитрий Джангиров считает, что проект Опозиционная платформа – За жизнь рассматривает президентские выборы в качестве подготовки к борьбе за места в парламенте.

Политолог и журналист Дмитрий Джангиров написал в Facebook, что, по логике, за выход нардепа Юрия Бойко из Оппозиционного Блока и создания проекта Опозиционная платформа – За жизнь должны нести ответственность обе стороны.

– В случае развода/раскола/размежевания и т.п. видов расставания супругов/союзников/партнеров и т.д. apriory принято считать, что за произошедшее несут ответственность обе стороны. И в этом есть своя логика, выработанная жизненным опытом поколений. Но… поведение сторон после развода/раскола/размежевания позволяет aposteriory подкорректировать сделанное предположение, – пишет Джангиров.

По его словам, речь идет о расколе Оппозиционного Блока и выходе группы Юрия Бойко – Сергея Левочкина, а также создания Оппозиционная платформа – За Жизнь (ОПЗаЖ) вместе с Вадимом Рабиновичем.

С его точки зрения, это ситуация печальная с точки зрения сторонников проекта единого кандидата, но вполне предсказуемая.

– Не получился вариант единого кандидата – давайте рассматривать президентские выборы в качестве своеобразных праймериз потенциальных лидеров на парламентские выборы октября 2019 года, – выражает мнение политолог.

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И тут Бойко подает 8 декабря в МВД заявление о подделке документов при организации съезда Оппозиционного блока 15 декабря. А уже сопредседателя ОБ Бориса Колесникова и Сопредседателя политисполкома партии Александра Касянюка вызывают на допрос для дачи показаний по уголовному производству, которое было открыто благодаря усилиям Бойко.

– Это (проведение съезда партии до 15 декабря – Ред.) – требование областных политсоветов. Мое заявление легло в основу доноса Юрия Бойко, который уже публично заявил об уходе из Оппозиционного блока. Он обвиняет меня и моего коллегу Александра Касянюка в том, что я выступил по радио, а наш председатель исполкома подделал документы. Сопредседатель исполкома не может подделать документы, если он отправляет их от своего имени. Мой правовой статус в этом деле – свидетель. Я добавлю: свидетель позора этого недовыдвинутого кандидата Юрия Бойко, который пишет заявление на своих коллег. Суть в том, что один из лидеров оппозиции пишет заявление действующей власти на своих коллег по оппозиции, чтобы сорвать съезд оппозиционной партии. Это – нонсенс, – процитировал Джангиров Бориса Колесникова.

Политолог также не видит логики действий Бойко.

– Я понимаю, где царят политические амбиции, элементарная логика впадает в летаргию. Или, проще говоря, “Моя борьба с режимом” от Юрия Бойко – это просто сборник политических анекдотов от Рабиновича, – подытожил Джангиров.

К слову, в ноябре сопредседатель Оппоблока Юрий Бойко заявил, что покидает партию.